Медсестер и заведующую "Охматдета" подозревают в хищении лекарств на 8 млн гривен
26 марта, 2018, 15:59
Прокуратура подозревает чиновника и 6 медсестер больницы "Охматдет" в присвоении лекарственных средств на сумму около 8 млн гривен
Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киева.
Киевская прокуратура объявила подозрение 7 работникам "Охматдет” Министерства здравоохранения Украины по фактам присвоения лекарственных средств в особо крупных размерах.
Расследование установило, что заведующая аптечного склада в период 2012-2015 годов присваивала лекарственные средства под предлогом выдачи их для отделения больницы на общую сумму около 3 млн. гривен.
Прокуратура также объявила подозрение 6 старшим медицинским сестрам отделений "Охматдета", которые должны были сохранять и контролировать препараты, зато обернули их в свою пользу на общую сумму около 5 млн. грн.
- В 2017 году Казначейство перечислило Министерству здравоохранения Украины почти 60 млн гривен, которые пытались украсть во время строительства больницы "Охматдет".
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