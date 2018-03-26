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Медсестер и заведующую "Охматдета" подозревают в хищении лекарств на 8 млн гривен

Прокуратура подозревает чиновника и 6 медсестер больницы "Охматдет" в присвоении лекарственных средств на сумму около 8 млн гривен

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киева.

Киевская прокуратура объявила подозрение 7 работникам "Охматдет” Министерства здравоохранения Украины по фактам присвоения лекарственных средств в особо крупных размерах.

Расследование установило, что заведующая аптечного склада в период 2012-2015 годов присваивала лекарственные средства под предлогом выдачи их для отделения больницы на общую сумму около 3 млн. гривен.

Прокуратура также объявила подозрение 6 старшим медицинским сестрам отделений "Охматдета", которые должны были сохранять и контролировать препараты, зато обернули их в свою пользу на общую сумму около 5 млн. грн.

 

 

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