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Лидер КНДР впервые совершил тайную поездку за границу

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые с момента своего прихода к власти покинул пределы страны

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомые с ситуацией.

Согласно информации агентства, лидер КНДР отправился с визитом в Пекин (Китай). Китайское издание South China Morning Post подтверждает информацию о визите Ким Чен Ына. Отмечено, что сообщению СМИ предшествовала активизация сил безопасности Китая на севере страны, возле границы с Северной Кореей. Службы безопасности страны сконцентрировались в провинции Ляонин, возле границы с КНДР.

Как известно, отец и дед Ким Чен Ына обычно использовали именно поезд для зарубежных поездок. Официально в МИД КНР отказались подтвердить визит северокорейского лидера в Китай.

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