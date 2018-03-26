Лидер КНДР впервые совершил тайную поездку за границу
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомые с ситуацией.
Согласно информации агентства, лидер КНДР отправился с визитом в Пекин (Китай). Китайское издание South China Morning Post подтверждает информацию о визите Ким Чен Ына. Отмечено, что сообщению СМИ предшествовала активизация сил безопасности Китая на севере страны, возле границы с Северной Кореей. Службы безопасности страны сконцентрировались в провинции Ляонин, возле границы с КНДР.
Как известно, отец и дед Ким Чен Ына обычно использовали именно поезд для зарубежных поездок. Официально в МИД КНР отказались подтвердить визит северокорейского лидера в Китай.
Читайте также: "Потепление" между США и КНДР. Что происходит
- Напомним, представители Южной Кореи по итогам переговоров с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном заявили, что КНДР согласилась приостановить ядерные испытания и начать прямые переговоры с США.
- Накануне президент США Дональд Трамп выразил готовность встретиться с Ким Чен Ыном до мая.
- В ответ на это в Швеции заявили, что их страна готова стать местом исторической встречи между Трампом и северокорейским лидером.
- В Белом доме готовы к встрече между Трампом и Ким Чен Ыном, если КНДР выполнит свои обещания.
Читайте также
-
16 марта, 2018 Виталий Портников: военный переворот - не фантастика
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-
-
Читайте также
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-