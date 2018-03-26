Количество ошибок в материалах дела генерала Гриняка зашкаливает, - адвокат

26 марта, 2018, 22:29

Защита генерала МВД Владимира Гриняка обнаружила вопиющие незаконные факты внесения изменений в некоторые листы дела

Об этом адвокат Станислав Иваницкий написал в Facebook:

"Как говорит народная мудрость: -"Кто спешит, тот людей смешит .. "

Вот и некоторые сотрудники ДВР ГПУ наглядно подтвердили правильность этих слов. Ведь количество ошибок в материалах дела, которые они спешно допустили, просто зашкаливает.

Как вы помните, сторона защиты активно требовала соблюдения своих прав и немедленного предоставления всех материалов производства, тем самым мы существенно ограничили отдельным сотрудникам ДВР ГПУ время на фабрикации дела, что заставило их очень спешить и допускать невероятное количества ошибок.

Так, некоторые листы дублируются, и это даже при том, что эти листы идут подряд друг за другом и содержат различные порядковые номера, но совершенно одинаковый текст.

О чем это говорит? А о том, уважаемые друзья, что тот, кто "шил" эти тома, не только не читал, но даже не пересматривал тех документов, которые добавлял к ним.

Вместе с тем нами выявлены вопиющие незаконные факты внесения изменений в некоторые листы дела, ведь текст, содержащийся там теперь, существенно отличается от того, что находился на тех же листах несколькими неделями ранее, когда мы проводили их фотографирование.

Замечу, что действующий Криминальний Кодекс Украины называет такие действия - "Служебный подлог", а ст.366 настоящего кодекса, устанавливает за них ответственность.

С приложенными к материалам компакт-дисками ситуация еще курьезнее. Так, в описании одного из томов, на определенном листе поэтому указанный допрос одного лица, на конверте, что приклеенный к этому листу находится диск, где уже написана фамилия второго лица, а фактически на самом диске содержится видеозапись следственных действий с третьим лицом. Сложно себе представить, как могло случиться так, что вокруг только 1 листа дела есть аж 3 ошибки.

Я уже не хочу долго рассказывать о количестве приобщенных документов без дат, подписей, печатей и других необходимых атрибутов.

Возможно кому-то может на первый взгляд показаться, что эти ошибки незначительны и не способны существенно повлиять на ситуацию. Но они ярко иллюстрируют то наплевательское отношение, которое было проявлено следователем к расследованию этого дела. К тому же хочу отметить, что за совокупность преступлений, которые безосновательно инкриминируются господину Гриняку, предусмотрено самое суровое наказание, которое существует в Уголовном Кодексе, а именно - пожизненное лишение свободы. Поэтому, когда цена этих многочисленных ошибок - судьба человека, то каждая такая ошибка недопустима, а тот, кто эту ошибку допустил, должен быть строго наказан.

Важным является и то, что в дальнейшем изучение такого колоссального объема материалов дела в суде займет минимум несколько лет, но если суд, еще и будет вынужден тратить время на попытки вникнуть в этот хаотичный порядок размещения материалов, то невозможно даже приблизительно спрогнозировать количество времени, которое потребуется суду для рассмотрения данного дела, установления истины и вынесения справедливого приговора. Но можно с высокой вероятностью предположить, что все это время, руководство ДВР ГПУ будет скрывать собственные ошибки и нарушения, безосновательно обвиняя суд в промедлении и несоблюдении разумных сроков рассмотрения дела".