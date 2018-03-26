Как быстро тают ледники в Арктике. Видео NASA
Площадь льдов в Арктике стремительно сокращается в последние годы, периодически ставя новые "зимние" и "летние" рекорды по минимальной площади северной ледовой шапки Земли.
Подобные рекорды возникают довольно часто — площадь ледников за северным полярным кругом резко сокращалась в 2007, 2012, 2015, 2016 и 2017 годах, и несколько возрастала в годы, между этими рекордными сезонами.
Этот год, как отмечает Клэр Паркинсон, климатолог из Центра космических полетов NASA имени Годдарда в Гринбелт (США), продолжил серию рекордов — площадь арктических льдов до 17 марта этого года составила 14,48 миллиона квадратных километров, что фактически идентично тем значениям, которые наблюдались в начале весны 2017 года.
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Это значение, как отмечают климатологи, продолжает 13-летний тренд сокращения площади льда во время зимних месяцев, который потенциально связан с аномально высокими температурами в декабре, январе и феврале в Арктике и по всему северному полушарию в целом.
По оценкам NASA, температура была в среднем на 8-10 градусов выше за полярным кругом, чем во времена до индустриальной революции.
Главную угрозу для ледовой шапки Арктики, по словам ученых NASA, сегодня представляют не только аномально высокие температуры, но и большие трещины, что появились в многолетних льдах у берегов Гренландии в конце зимы. Их дальнейшее разрастание может привести к расколу ледовой шапки и ее ускоренному таянию в последующие годы.
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- Таяние крупных ледников из-за изменения климата может катастрофически подействовать на береговую линию и прибрежные города. Специалисты Принстонского и Колумбийского университетов (США) предложили геоинженерное решение этой проблемы - просто построить стену вокруг тающих глыб. Но одобрят ли такой проект, остается непонятным
- От ледника Пайн-Айленд в Антарктиде откололся 3,6-километровый айсберг. Ледник Пайн-Айленд уже потерял примерно четвертую часть от общего объема "потери льда в Антарктиде".
- Представители 24 стран и Евросоюза одобрили создание в Антарктическом океане крупнейшей в мире морской заповедной зоны.
- Ученые установили, что уровень океана "растет" вдвое быстрее, чем ранее считалось. Исследование, проведенное на основании 25 лет спутниковой съемки, установило, что уровень мирового океана поднимается не на стабильные 3 мм в год, как это предполагалось ранее, а ускоряются примерно на 0,08 мм / год. Это означает, что к 2100 году скорость подъема воды достигнет 10 мм / год или более.
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