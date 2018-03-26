Как 13-летний баскетболист одним броском выиграл 93 тыс. грн
26 марта, 2018, 11:06
В Черкассах мальчик выиграл 93 тыс. грн в конкурсе бросков во время матча чемпионата Украины по баскетболу
Это произошло в перерыве игры Суперлиги между "Черкасскими мавпами" и одесским клубом "БИПА", сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.
13-летний Максим Грицков был одним из пяти участников конкурса, которых выбрали среди тех, кто приобрел билет. Мальчик попал в корзину с центра площадки и сорвал джек-пот конкурса, который рос с прошлого сезона. По правилам соревнований, в случае неудачных попыток, сумма выигрыша увеличивалась каждый матч на 3 тыс. грн и составила 93 тыс. грн.
Максим Грицков занимается баскетболом в школе "Черкасских Мавп" и выступает за детскую команду клуба.
- В прошлом году болельщик забросил с центра площадки и выиграл 35 тыс. грн на баскетбольном матче в Киеве.
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