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Как 13-летний баскетболист одним броском выиграл 93 тыс. грн


фото: ukrbasket.net
В Черкассах мальчик выиграл 93 тыс. грн в конкурсе бросков во время матча чемпионата Украины по баскетболу

Это произошло в перерыве игры Суперлиги между "Черкасскими мавпами" и одесским клубом "БИПА", сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

13-летний Максим Грицков был одним из пяти участников конкурса, которых выбрали среди тех, кто приобрел билет. Мальчик попал в корзину с центра площадки и сорвал джек-пот конкурса, который рос с прошлого сезона. По правилам соревнований, в случае неудачных попыток, сумма выигрыша увеличивалась каждый матч на 3 тыс. грн и составила 93 тыс. грн.

Максим Грицков занимается баскетболом в школе "Черкасских Мавп" и выступает за детскую команду клуба.

 

 

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