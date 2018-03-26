Футболист сборной Словакии потерял сознание во время матча

26 марта, 2018, 11:53

Капитан сборной Словакии Мартин Шкртел потерял сознание во время товарищеского матча против команды Таиланда

Инцидент произошел во время финальной встречи товарищеского турнира Кубок Короля Таиланда между тайской сборной и Словакией, сообщает "Команда №1".

На 27-й минуте встречи мяч попал в голову Шкртелу, после чего футболист потерял сознание и упал на газон. Один из его партнеров по команде - Ондрей Дуда быстро среагировал на ситуацию и не позволил игроку подавиться собственным языком.

Медики предоставили Мартину Шкртелу помощь, после чего он вернулся на поле. "Спасибо всем, кто за меня волновался! Я - в порядке, не волнуйтесь", - написал футболист после матча.

Relieved to hear Martin Skrtel is okay after getting knocked out and swallowing his tongue today pic.twitter.com/dzra8KCyqH — Ste Carson (@sjrcarson) 25 марта 2018 г.

Сборная Словакии выиграла у Таиланда со счетом 3:2, у победителей отличились Ондрей Дуда, Роберт Мак и Эрик Пачинда.

Сборная Словакии является соперником Украины по групповому раунду нового турнира УЕФА - Лиги наций.

23 марта команда Андрея Шевченко не смогла переиграть в товарищеском матче Саудовскую Аравию.

27 марта украинцы сыграют еще один контрольный матч - против сборной Японии.

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