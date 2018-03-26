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Футболист сборной Словакии потерял сознание во время матча


фото: twitter
Капитан сборной Словакии Мартин Шкртел потерял сознание во время товарищеского матча против команды Таиланда

Инцидент произошел во время финальной встречи товарищеского турнира Кубок Короля Таиланда между тайской сборной и Словакией, сообщает "Команда №1".

На 27-й минуте встречи мяч попал в голову Шкртелу, после чего футболист потерял сознание и упал на газон. Один из его партнеров по команде - Ондрей Дуда быстро среагировал на ситуацию и не позволил игроку подавиться собственным языком.

Медики предоставили Мартину Шкртелу помощь, после чего он вернулся на поле. "Спасибо всем, кто за меня волновался! Я - в порядке, не волнуйтесь", - написал футболист после матча.

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