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Европейское энергетическое общество провело аудит НКРЭКП

После принятия закона о Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики, деятельность этого органа стала намного прозрачнее

Об этом говорится в сюжете Еспресо.TV.

Такие данные содержатся в отчете, который обнародовало Европейское энергетическое общество. Аудит провели по заказу самого украинского регулятора.

"Провели тщательный анализ работы Комиссии, каким образом был реализован Закон о независимом регуляторе, они признали, что Комиссия до утверждения Закона, и даже после, стала гораздо более прозрачной и выполняет свои обязанности профессионально. Они отдельно отметили, что определенный уровень критики регулятора является нормальным, особенно в условиях Украины", - отметил глава НКРЭКП Дмитрий Вовк.

"На сегодня происходит ротация нынешнего состава НКРЭКП и есть все основания говорить о том, что новый состав Комиссии будет еще более открытым и еще более прозрачным. И такой баланс интересов между потребителями и производителями энергии должен быть достигнут и это зависит от нового состава Комиссии", - отметил эксперт Центра Разумкова Владимир Омельченко.

В то же время эксперты Секретариата подчеркивают - отдельные решения Нацкомиссии вызывают дискуссии внутри страны. Они касаются установления тарифов на транспортировку газа, РАБ-тарифов, формулы цены на уголь и прочее. Впрочем, критика регулятора является результатом непопулярных, но оправданных рыночных реформ, отмечают в отчете Секретариата. Решение НКРЭ европейские партнеры проанализируют дополнительно.

"Относительно стимулирующего тарифообразования, РАБ-тарифов, это будет первый тематический отчет, который мы ожидаем в апреле. Относительно решения прошлогоднего относительно внедрения принципа мощности при транспортировке газа и при распределении газа, в отчете указано, что решение Комиссии было абсолютно объективным и обоснованным", - подытожил Вовк.

Членом Европейского энергетического сообщества Украина стала в феврале 2011-го года. И обязалась повышать эффективность внутренних рынков. Прежде всего, электроэнергии и газа. Путем внедрения соответствующего законодательства Евросоюза.

 

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