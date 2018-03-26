Цукерберг купил рекламу в британской прессе, чтобы извиниться за Facebook. Над ним сразу поглумились

26 марта, 2018, 10:58

Facebook разместила объявление в воскресных выпусках нескольких крупных британских газет, в том числе The Sunday Times и The Observer, в которых от имени Марка Цукерберга извинилась перед пользователями соцсети за подорванное доверие

Об этом сообщает Reuters.

Обращение размещено на последней странице в минимальном оформлении, внизу - небольшой логотип Facebook.

В тексте говорится, что компания перестала отдавать большой массив данных сторонним приложениям (но какие-то данные все равно передает) и собирается изучить их все, чтобы заблокировать те, которые тоже собирали слишком много данных о пользователях. Но о скандалах по поводу того, что данные соцсети использовались для манипулирования выборами в США, Цукерберг не вспоминает.

"Возможно, вы слышали о программе викторины, созданной университетским исследователем, которая допустила утечку миллионов данных пользователей Facebook в 2014 году. Это было нарушением доверия, и я извиняюсь за то, что мы не сделали тогда большего. Сейчас мы делаем шаги, чтобы не допустить подобного в будущем.

Мы уже остановили сбор подобными приложениями такого большого количества информации. Сейчас мы ограничиваем количество информации, собираемой в сервисах, в которых вы авторизируетесь с помощью Facebook.

Мы также изучаем каждое приложение, имеющее доступ к большому объему данных перед тем, как мы исправим это. Мы ожидаем, что есть и другие. И когда мы найдем их, мы заблокируем их и расскажем об этом.

И последнее: мы напомним вам, каким приложениям вы дали доступ, чтобы вы могли отключить те, которые вам больше не нужны.

Спасибо, что верите в это сообщество. Я обещаю, что буду работать лучше для вас," - написал Цукерберг.

The Observer - еженедельное воскресное издание The Guardian, с расследования которого и начался скандал вокруг Cambridge Analytica. Газета опубликовала информацию, полученную от бывшего сотрудника организации, из которой следовало, что собранные данные о 50 миллионов пользователей Facebook использовались в 2016 году для улучшения настроек рекламной кампании Трампа в соцсетях.

Также утром в воскресенье 25 марта в The Observer вышла карикатура под заголовком "Извинения - типа - от Марка Цукерберга" и подписью "Босс Facebook под тяжестью разоблачений The Observer".

В ней перефразированные извинения Цукерберга: "Мне жаль, что нам пришлось перестать игнорировать утечку данных, по поводу которой мы делали вид, что это не наша проблема, потому что Facebook - это платформа, а не издатель".

Через неделю с момента выхода расследования Facebook потеряла более 50 миллиардов долларов в стоимости компании из-за падения курса акций. Пользователи массово бойкотируют соцсеть, а в англоязычных изданиях выходят инструкции по поводу того, как полностью уйти с Facebook.

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