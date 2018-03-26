Борис Ложкин привез в Украину инновационный бельгийский театр. Событие

26 марта, 2018, 14:48

С 23 по 25 марта в столичном музейном комплексе Мыстецький арсенал проходила презентация творчества бельгийского инновационного театра CREW

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Инициатором приезда коллектива, работающего с виртуальной и смешанной реальностью, стала Ольга Данилюк, куратор Театральной лаборатории Арсенала "Другий поверх", партнерами - Посольство Бельгии в

Украине и Благотворительный фонд Бориса Ложкина.

CREW был основан Эриком Йорисом в 1991 году. Команда создает проекты на пересечении науки, искусства, технологий и перфоманса. CREW одними из первых создали виртуальный иммерсивный театр - театр, в котором эффект погружения в спектакль и взаимодействия с ним (иммерсия) создается в том числе и за счет технологии VR. Полностью виртуальную среду для зрителя группа создала еще в 2000 году.

Позже к разработке подключились ученые из ведущих бельгийских вузов - Университета Антверпена и Университета Хасселта. Результатом стала текущая конфигурация C.a.p.e. (Computer Assisted Personal Environment) - комплекта оборудования, позволяющего создать взаимодействие зрителя с виртуальным представлением., включая свободное передвижение внутри созданной реальности.

В Киев бельгийцы привезли три спектакля. Посетителям предлагали прогуляться с проводником по Брюсселю, посетить японский город Тахуко сразу после торнадо или погрузиться в современную постановку "Гамлета".

"Месяц назад Ольга Данилюк впервые попыталась объяснить мне, что такое театр виртуальной реальности CREW. В теории все ясно: VR-очки, глухие наушники, трекеры, снятая на 360- градусную камеру постановка. На практике оказалось, что я сильно недооценила глубину погружения. Это заставляет по-новому оценивать само понятие реальности", - описывает процесс погружения пресс-секретарь Бориса Ложкина Мария Попова.

По словам Данилюк, событие вызвало большой ажиотаж. "Было гораздо больше желающих, чем мы могли принять за три дня. Зрители ожидают продолжения", - говорит она.

Продолжение вполне возможно. "По словам Эрика, за эти несколько дней к нему с предложениями сотрудничества обратилось уже довольно много украинских ребят. Кто-то хочет сделать общий проект, кто-то предлагает площадку для выступления, кто-то - новые технологические решения", - говорит Попова. По ее словам, группа заинтересовалась и готова рассмотреть отдельные предложения.

"За эти три дня мы создали маленькое сообщество. Большая заинтересованность со стороны профессиональной общественности, особенно тех, кто занимается новыми технологиями», - подтверждает Данилюк.