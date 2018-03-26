Болгары напомнили Эрдогану о спорных территориях

26 марта, 2018, 18:50

Болгарские активисты собрались в центре города Варна, чтобы напомнить об исторически болгарских городах на территории Турции

Об этом сообщает Frognews.bg.

26 марта Эрдоган прибыл в болгарский город Варна на саммит Турция-ЕС. Однако в городе организовали акцию протеста против его визита.

"Мы считаем, что присутствие Эрдогана в Болгарии и во всех странах ЕС в целом является совершенно недопустимым и неприемлемым”, - заявил один из активистов.

Также протестующие напомнили о исторически болгарской территории Фракии, которая сейчас находится в составе Турции, и турецкий город Лозенград (ныне г. Киркларели), который является "частью сердца болгар".

Как пишет Euractiv, в начале марта президент Реджеп Эрдоган заявил, что значение Турции не может вместиться на 780 тысячах километров. Во время речи перед своей партией он вспомнил болгарский город Кырджали, подавляющее население которого составляют турки.

"Мы отправляем поздравления всем жертвам и угнетенным нашим братьям в Сараево, Скопье, Ксанти, Комотини, Кырджали и Мостаре. Эти города физически находятся в пределах других стран, но они являются частью наших духовных границ", - отметил Эрдоган.

В ответ министр иностранных дел Болгарии Мария Захариева опубликовала заявление, где указала, что границы изменить невозможно.

"Государственные границы устанавливаются международными договорами, признанными всеми государствами и не подлежат сомнению или пересмотру. Болгария и Турция, которые имеют прекрасные двусторонние отношения, не является исключением из этих договоров”, - говорится в сообщении.