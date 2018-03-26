Более 130 человек могли пострадать во время отравления Скрипаля, - Мэй
26 марта, 2018, 23:49
Более 130 человек могли пострадать от нервно-паралитического газа, которым отравили бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию
Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, сообщает Reuters.
"По нашим оценкам, более 130 человек в Солсбери потенциально могли подвергнуться воздействию этого нервного агента", - сказала Мэй в парламенте.
Премьер-министр также заявила, что Великобритания имеет информацию, что на протяжении последних десяти лет Россия разрабатывала пути доставки нервно-паралитических веществ для совершения убийств.
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- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего его госпитализировали с серьезным отравлением неизвестным веществом.
- Следствию уже удалось установить более 200 свидетелей и собрать более 240 доказательств, которые сейчас "быстро и профессионально" изучают соответствующие специалисты.
- Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Российская Федерация, вероятно, стоит за отравлением бывшего полковника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля.
- Премьер-министр Великобритании объявил о высылке из страны 23 российских дипломатов. Кроме того, Британия вызвала российского посла и приостановила двусторонние связи с Россией.
- Британия обвинила Россию в нарушении Устава ООН.
- Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп приказал выслать из страны 60 россиян и закрыть российское консульство в Сиэтле.
- 26 марта стало известно, что Украина высылает 13 российских дипломатов в ответ на отравление бывшего российского разведчика Скрипаля и его дочери.
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