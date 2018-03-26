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Более 130 человек могли пострадать во время отравления Скрипаля, - Мэй

Более 130 человек могли пострадать от нервно-паралитического газа, которым отравили бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию

Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, сообщает Reuters.

"По нашим оценкам, более 130 человек в Солсбери потенциально могли подвергнуться воздействию этого нервного агента", - сказала Мэй в парламенте.

Премьер-министр также заявила, что Великобритания имеет информацию, что на протяжении последних десяти лет Россия разрабатывала пути доставки нервно-паралитических веществ для совершения убийств.

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