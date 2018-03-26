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70% экспорта услуг Украины - это IT, - эксперт

Примерно 150 тысяч украинцев работают на условиях аутсорсинга для иностранных компаний

Об этом заявила руководитель отдела международного сотрудничества Государственного инновационного финансово-кредитного учреждения Татьяна Циленко, передает UATV.

По словам Циленко, украинские IT-специалисты считаются одними из лучших в мире.

"Сейчас на условиях аутсорсинга работают около 150 тыс. украинских IT-специалистов для зарубежных компаний. 70% экспорта услуг Украины - это экспорт IT-услуг", - заявила она.

Также эксперт рассказала, что сейчас Государственное инновационное финансово-кредитное учреждение вместе с Министерством экономического развития и торговли Украины занимается созданием экосистемы, которая будет поддерживать стартаперов на начальном этапе.

"Мы получили государственное финансирование и уже разрабатываем концепцию этой экосистемы", - пояснила Циленко.

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Согласно концепции, владельцы идей смогут получить консультационную помощь в создании юридического лица и в разработке бизнес-плана.

"Очень часты случаи, когда у изобретателя есть хорошая идея, но он не знает, с чего начать. Мы хотим в этом помочь. Если будет нужно, будем сопровождать процесс разработки промышленного образца, права интеллектуальной собственности", - пояснила эксперт.

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