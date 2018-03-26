70% экспорта услуг Украины - это IT, - эксперт
Об этом заявила руководитель отдела международного сотрудничества Государственного инновационного финансово-кредитного учреждения Татьяна Циленко, передает UATV.
По словам Циленко, украинские IT-специалисты считаются одними из лучших в мире.
"Сейчас на условиях аутсорсинга работают около 150 тыс. украинских IT-специалистов для зарубежных компаний. 70% экспорта услуг Украины - это экспорт IT-услуг", - заявила она.
Также эксперт рассказала, что сейчас Государственное инновационное финансово-кредитное учреждение вместе с Министерством экономического развития и торговли Украины занимается созданием экосистемы, которая будет поддерживать стартаперов на начальном этапе.
"Мы получили государственное финансирование и уже разрабатываем концепцию этой экосистемы", - пояснила Циленко.
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Согласно концепции, владельцы идей смогут получить консультационную помощь в создании юридического лица и в разработке бизнес-плана.
"Очень часты случаи, когда у изобретателя есть хорошая идея, но он не знает, с чего начать. Мы хотим в этом помочь. Если будет нужно, будем сопровождать процесс разработки промышленного образца, права интеллектуальной собственности", - пояснила эксперт.
- В январе три украинские стартапы получили статус лучших в мире.
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