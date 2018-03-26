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53 человека погибли в результате пожара в Кемерово, задержаны четыре человека

Четыре человека были задержаны в рамках уголовного производства по пожару в ТЦ "Зимняя вишня" российского города Кемерово

Об этом заявила представитель российского Следственного комитета Светлана Петренко, передает издание ТАСС.

"В рамках уголовного дела задержаны и допрошены четыре человека, в том числе арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания", - подчеркнула она.

По словам Петренко, также был задержан руководитель управляющей компании, которая обслуживала данный торговый центр.

Тем временем спасатели сообщили, что во время обследования помещений кинотеатра нашли тела еще пятерых человек, поэтому количество погибших возросло до 53 человек.

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