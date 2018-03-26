53 человека погибли в результате пожара в Кемерово, задержаны четыре человека
26 марта, 2018, 08:48
Четыре человека были задержаны в рамках уголовного производства по пожару в ТЦ "Зимняя вишня" российского города Кемерово
Об этом заявила представитель российского Следственного комитета Светлана Петренко, передает издание ТАСС.
"В рамках уголовного дела задержаны и допрошены четыре человека, в том числе арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания", - подчеркнула она.
По словам Петренко, также был задержан руководитель управляющей компании, которая обслуживала данный торговый центр.
Тем временем спасатели сообщили, что во время обследования помещений кинотеатра нашли тела еще пятерых человек, поэтому количество погибших возросло до 53 человек.
- Напомним, 25 марта стало известно, что ТЦ "Зимняя вишня" произошел пожар. Чиновники считают, что очаг возгорания находился в одном из кинозалов. Российский Следственный комитет возбудил уголовное производство по этому делу.
- Утром 26 марта стало известно, что в результате пожара погибли 48 человек, еще 47 - получили ранения, 27 человек считаются пропавшими без вести.
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