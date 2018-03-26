26 апреля в Харькове пройдет "Вторая финансовая ярмарка". Событие

26 марта, 2018, 14:32

26 апреля в Харькове пройдет "Вторая финансовая ярмарка" - уникальная площадка, на которой предприниматели могут узнать о возможностях кредитования малого и среднего бизнеса в стране

Об этом говорится в сюжете Еспресо.TV.

Организует мероприятие второй год подряд Немецко-украинский фонд (НУФ), который уже более 20 лет оказывает украинским банкам доступный денежный ресурс для финансирования отечественных предприятий.

"Это такой себе прообраз банка развития или агентства развития, который предоставляет финансовый ресурс через банки-партнеры для поддержки инвестиционных проектов малых и средних предприятий. Аналогичный механизм работает и в Европе. Почти в каждой стране Европы есть банки развития, которые через банки предоставляют доступное финансирование, кредитные гарантии, гранты, консультационную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства", - рассказал и.о. руководителя НУФ Валерий Майборода.

Для банков сотрудничество с Фондом - это возможность привлечь дополнительные средства, а для предпринимателей – получить дешевый кредит для развития своего бизнеса. За двадцать лет деятельности Немецко-украинский фонд профинансировал 162 тысячи украинских предприятий, а объем финансовой поддержки превысил за 750 миллионов евро.

"В рамках нашей последней программы, направленной на поддержку инвестиционных проектов МСП, ресурс для конечного заемщика составляет 14, 8% в гривнах на пять лет. То есть НУФ предоставляет долгосрочный, дешевый ресурс в национальный валюте, который сейчас имеет высокий спрос как среди предпринимателей, так и среди наших банков-партнеров", - отметил Майборода.

Приобщиться к программам Фонда стремятся не только банки, но и органы местной власти. К примеру, в столице те предприниматели, которые получили заем в банке-партнере Немецко-украинского фонда, могут рассчитывать на дополнительную скидку процентной ставки

"Департамент фактически компенсирует 50% непосредственно предпринимателям за счет бюджета города Киева. Как результат - кредитная поддержка 7,5%", - пояснил директор Департамента управления промышленности и развития предприятия Андрей Мельничук.

Низкая процентная ставка стала возможной благодаря введению механизма освобождения банков-партнеров от валютного риска, который в полном объеме взял на себя Немецко-украинский фонд. Как за счет средств Европейской Комиссии, так и собственных.