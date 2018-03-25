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Журнал TIME поместил на обложку Путина с короной на голове

Европейская версия журнала TIME поместила на обложку своего апрельского номера фото президента России Владимира Путина с короной на голове

На голове Путина красуется сдвинута на бок Большая императорская корона, которой венчались на царство все российские монархи, а рядом написано "Rising Tsar" (Восхождение царя).

На обложку журнала рядом с российским президентом вынесена статья Михаила Зыгаря под заголовком "Как Владимир Путин планирует оставаться на вершине" и колонка Йена Бреммера под названием "Почему Россия продолжает тонуть".

Стоит отметить, что такую обложку получила только европейская версия журнала.

На американской версии издания размещено фото подростков, которые протестуют против насилия со стрельбой в школах.

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