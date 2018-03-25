Во Франковске отравились школьники, пытавшиеся на перемене заправить электронную сигарету

25 марта, 2018, 18:35

В школе №19 Ивано-Франковска произошел инцидент с электронной сигаретой, во время которого пострадали 6-классники

Патрульная полиция выяснила обстоятельства случившегося, пишет Курс.

В пресс-службе патрульной полиции сообщили, что электронную сигарету и заправку к ней принес шестиклассник. В момент, когда он пытался заправить устройство, произошел инцидент - 5 детям стало плохо.

Пострадали, отметили патрульные, несколько детей, которые были рядом. Однако в госпитализации нуждалась только одна девочка.

12-летнюю ученицу СОШ № 19 госпитализированыли. Медики предполагают, что девочка отравилась веществом, которым заправляют электронные сигареты.

Родители мальчика, вероятно, понесут наказание за ненадлежащее воспитание ребенка.

Как сообщил школьный офицер патрульной полиции Антон Боев, речь идет о наложении штрафа на родителей шестиклассника, из-за поведения которого пострадали другие дети.