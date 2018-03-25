Во Франковске отравились школьники, пытавшиеся на перемене заправить электронную сигарету
Патрульная полиция выяснила обстоятельства случившегося, пишет Курс.
В пресс-службе патрульной полиции сообщили, что электронную сигарету и заправку к ней принес шестиклассник. В момент, когда он пытался заправить устройство, произошел инцидент - 5 детям стало плохо.
Пострадали, отметили патрульные, несколько детей, которые были рядом. Однако в госпитализации нуждалась только одна девочка.
12-летнюю ученицу СОШ № 19 госпитализированыли. Медики предполагают, что девочка отравилась веществом, которым заправляют электронные сигареты.
Родители мальчика, вероятно, понесут наказание за ненадлежащее воспитание ребенка.
Как сообщил школьный офицер патрульной полиции Антон Боев, речь идет о наложении штрафа на родителей шестиклассника, из-за поведения которого пострадали другие дети.
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