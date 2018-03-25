 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Во Франковске отравились школьники, пытавшиеся на перемене заправить электронную сигарету

В школе №19 Ивано-Франковска произошел инцидент с электронной сигаретой, во время которого пострадали 6-классники

Патрульная полиция выяснила обстоятельства случившегося, пишет Курс.

В пресс-службе патрульной полиции сообщили, что электронную сигарету и заправку к ней принес шестиклассник. В момент, когда он пытался заправить устройство, произошел инцидент - 5 детям стало плохо.

Пострадали, отметили патрульные, несколько детей, которые были рядом. Однако в госпитализации нуждалась только одна девочка.

12-летнюю ученицу СОШ № 19 госпитализированыли. Медики предполагают, что девочка отравилась веществом, которым заправляют электронные сигареты.

Родители мальчика, вероятно, понесут наказание за ненадлежащее воспитание ребенка.

Как сообщил школьный офицер патрульной полиции Антон Боев, речь идет о наложении штрафа на родителей шестиклассника, из-за поведения которого пострадали другие дети.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 марта, 2018 воскресенье

больше новостей

25 марта, 2018 воскресенье

24 марта, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать