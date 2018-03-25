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В сети появились фото того, как Савченко с Рубаном сжигают документы

28 апреля 2017 года нардеп Надежда Савченко и председатель ощественной организации "Офицерский корпус" Владимир Рубан уничтожали документы возле памятника основателям Киева, расположенного на берегу Днепра

Об этом случайные свидетели изданию сообщили "Главком".

В подтверждение были предоставлены соответствующие фото.

Очевидцы находились возле памятника в составе свадебного кортежа. Они узнали Савченко и сфотографировали ее с неизвестным им на тот момент человеком.

"Парочка жгла документы и растирала пепел", - рассказали свидетели.

После того как в начале марта выяснилось, что этих людей подозревают в подготовке теракта, а лицо Рубана стало более узнаваемойым после ряда публикаций в СМИ, свидетели решили передать фотографии журналистам.

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