В сети появились фото того, как Савченко с Рубаном сжигают документы

25 марта, 2018, 15:50

28 апреля 2017 года нардеп Надежда Савченко и председатель ощественной организации "Офицерский корпус" Владимир Рубан уничтожали документы возле памятника основателям Киева, расположенного на берегу Днепра

Об этом случайные свидетели изданию сообщили "Главком".

В подтверждение были предоставлены соответствующие фото.

Очевидцы находились возле памятника в составе свадебного кортежа. Они узнали Савченко и сфотографировали ее с неизвестным им на тот момент человеком.

"Парочка жгла документы и растирала пепел", - рассказали свидетели.

После того как в начале марта выяснилось, что этих людей подозревают в подготовке теракта, а лицо Рубана стало более узнаваемойым после ряда публикаций в СМИ, свидетели решили передать фотографии журналистам.