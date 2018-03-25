В оккупированном Донецке бушует эпидемия гепатита А, - СМИ
25 марта, 2018, 19:57
Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке врачи предупреждают об "эпидемии гепатита А"
Об этом пишут в соцсетях, сообщает Информатор.
В частности, в одном из донецких пабликов опубликовали фотокопию объявления, где написано об эпидемии.
"В связи с эпидемией гепатита А в г.Донецке проводится вакцинация. Пути передачи - водный, пищевой, контактно-бытовой", - говорится в тексте объявления.
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