В оккупированном Донецке бушует эпидемия гепатита А, - СМИ

25 марта, 2018, 19:57

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке врачи предупреждают об "эпидемии гепатита А"

Об этом пишут в соцсетях, сообщает Информатор.

В частности, в одном из донецких пабликов опубликовали фотокопию объявления, где написано об эпидемии.

"В связи с эпидемией гепатита А в г.Донецке проводится вакцинация. Пути передачи - водный, пищевой, контактно-бытовой", - говорится в тексте объявления.