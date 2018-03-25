В Одессе прошел Марш спасенных собак
25 марта, 2018, 17:12
Сегодня, 25 марта 2018 года, в Одессе состоялся марш спасенных собак
Он стартовал в 12 часов дня возле Городского сада. Колонна прошла по улице Дерибасовской и Приморскому бульвару к памятнику Дюку, сообщает QHA.
Девиз марша: "У добра нет границ и пород!"
Одна из целей этого мероприятия, как отметила представитель ветеринарной клиники "Эксвет" Ирина Райлян, пропаганда ответственности людей перед питомцами и общества - перед бездомными животными.
На марше можно было увидеть собачек, спасенных с улиц от жестокости и отравлений, вылеченных силами волонтеров, и породистых псов, чьи хозяева поддерживают и разделяют идеи гуманного отношения к животным.
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