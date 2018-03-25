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В МЗ ответили на вопросы украинцев, связанные с подписанием деклараций с семейными врачами

Министерство здравоохранения ответило на часто встречающиеся вопросы, связанные с кампанией "Врач для каждой семьи"

Ответы приведены на странице министерства в Facebook.

Приводим их полностью и без изменений

"Я самостоятельно должен вносить свои данные в систему?

Нет. В каждом подключенном к "Электронногому здоровью" заведении ПМП будет определено уполномоченное лицо, которое вносит данные в систему: в различных медучреждениях это может быть или регистратор, или медсестра, или врач и др. Поэтому пациенту надо просто прийти в медучреждение с необходимыми документами и мобильным телефоном.

Какие документы мне нужны, чтобы подписать декларацию?

Чтобы подписать декларацию, вам нужно иметь паспорт, налоговый номер и мобильный телефон. Если вы планируете подписать декларацию с педиатром или семейным врачом для своего ребенка, то вам также понадобится свидетельство о рождении ребенка.

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Нужен ли компьютер и доступ к интернету, чтобы подписать декларацию с врачом?

Для заключения деклараций нужен компьютер, подключение к интернету и принтер, чтобы распечатать экземпляры деклараций. Их должно обеспечить медучреждение. Также каждое учреждение ПМП должно определить уполномоченное лицо, которое вносит данные в систему - регистратора, медсестру или врача и тому подобное.

Нужно ли предварительно записываться на подписание декларации?

Нет, предварительная запись не требуется. Единственное, что вам нужно - прийти в медучреждение с паспортом, налоговым номером и мобильным телефоном.

Как будет происходить процедура подписания - каждое заведение ПМД определяет самостоятельно. Например, медучреждение может принять решение, что декларации подписываются в обычном режиме работы медучреждения, или определить часы приема для подписания деклараций"

Еще больше можно узнать по этой ссылке.

Также в МЗ обращают внимание на то, что подписывать декларации можно только с врачами, учреждения которых подключились к системе "Электронное здоровье".

Список подключенных учреждений можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Ежедневно к системе присоединяются новые медучреждения.

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