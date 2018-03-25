В Кишиневе проходит митинг сторонников объединения Молдовы и Румынии

25 марта, 2018, 13:15

Сторонники объединения Молдовы и Румынии проводят в Кишиневе масштабную акцию, посвященную столетию присоединения Бессарабии к Румынии

Об этом сообщает издание Newsmaker.

Организатором акции в честь 100-летия так называемой унири выступил "Альянс века", объединяющий унионистские организации Молдовы и Румынии. Организаторы назвали свое мероприятие "великим национальным собранием" и пригласили на него молдавских и румынских политиков. Также будут присутствовать представители местной власти из районов и населенных пунктов, которые поддержали кампанию унионистов и подписали символические декларации о присоединении к Румынии.

В канун акции много говорили о возможности провокаций и столкновений между унионистами и сторонниками молдавской государственности. Организаторы акции, впрочем, заверили, что готовят мирное мероприятие и не намерены дестабилизировать ситуацию. Они также попросили МВД и спецслужбы обеспечить безопасность участников акции и не допустить провокаций.

К силовикам обратился и президент Молдовы Игорь Додон, призвав их "ответственно выполнять свой долг и предотвращать любую эскалацию уличных настроений". Своих сторонников и "всех людей доброй воли" Додон призвал не участвовать в мероприятиях 25 марта, которые могут быть "не только провокационными, но и насильственными". Сторонников государственности президент призвал не выходить на контрманифестации в день унионистского марша, чтобы не дать повода для провокаций.

Сам Додон, как известно, категорически против идеи объединения Молдовы и Румынии.