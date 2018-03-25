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В Херсоне поймали "младшего лейтенанта" террористов "ДНР"

В Херсоне украинская контрразведка задержала "младшего лейтенанта" террористической организации "министерство госбезопасности ДНР" Элину Борозенную, которая приехала на подконтрольную территорию за украинским загранпаспортом

Задержанная рассказала, что работать на боевиков уговорил ее муж, Иван Борозенный, сообщает ТСН.

Бывший офицер МВД Украины Иван Борозенный нарушил присягу в оккупированном Крыму и стал агентом ФСБ.

Женщина работала на пропаганду боевиков, призывая украинцев вступать в ряды вооруженных формирований оккупантов.

Борозенная также заявила, что хотела оформить украинский загранпаспорт, потому что он облегчает возможность пересекать границу. По ее словам, многие боевики пытаются получить или уже получили украинские документы.

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