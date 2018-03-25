В Германии выступили за отмену принципа единогласия в ЕС

25 марта, 2018, 10:29

В Министерстве иностранных дел Германии поддержали предложение главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера об отмене принципа единогласия при голосовании Евросоюза по внешнеполитическим вопросам

Об этом заявил госминистр в МИД Германии Михаэль Рот, передает Deutsche Welle.

"Принцип единогласия позволяет легко добиться своих целей тем, кто хочет извне внести раскол в ЕС", - заявил он.

За такое решение высказался и эксперт по внешнеполитическим вопросам консервативной фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Юрген Хардт. "Возможность принятия решений большинством была бы целесообразным дополнением арсенала европейской внешней политики, она повысила бы способность Евросоюза действовать", - отметил он.

Между тем еврокомиссар по вопросам политики соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан заявил, что, возможно, в будущем не все решения по вступлению в Евросоюз новых стран будут приниматься на основе принципа единогласия. При этом речь идет о технических решениях в процессе переговоров ЕС и стран-кандидатов, а непосредственные решения о принятии новых членов "настолько фундаментальны, что должны приниматься по-прежнему единогласно", пояснил он.

На Мюнхенской конференции по безопасности в феврале Юнкер призвал отменить принцип единогласия при принятии внешнеполитических решений. По его словам, этот принцип препятствует возможностям Евросоюза участвовать в решении важных проблем международной политики.