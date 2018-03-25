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В Беларуси задерживают активистов, которые едут отмечать День свободы

В Беларуси перед празднованием 100-летия Белорусской народной республики (День воли), проходят задержания активистов

Как сообщает правозащитная организация "Вясна", накануне 25 марта произошли превентивные задержания местных активистов в Бобруйске, Березе, Бресте, Слуцке, Вилейке. На многих из задержанных ждут суды в понедельник, 26 марта.

Общественного активиста Николая Черноуса из Барановичей вызвали повесткой в Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета РБ на 10 часов 25 марта, с целью недопущения его на митинг в Минске.

Утром 25 марта сотрудники милиции начали чинить препятствия для тех, кто отправляется в Минск на празднование 100-летия Белорусской народной республики.

В социальных сетях сообщают о том, что член БХД Евгений Анищенко из Орши, который ехал в Минск, рано утром был задержан милицией. Примерно в 8 часов утра на вокзале в Молодечно сотрудниками МВД был задержан общественный активист Алесь Абрамович, руководитель Минской областной организации БСДП (Грамада).

Задержан поэт Славомир Адамович, который собирался с Марьиной Горки на электричке попасть в Минск.

"На выезде из Бобруйска только задержанных 5 членов БСДП вместе с членом ЦК Юрием Гриневицким. Все они направлялись в Минск на разрешенный властями концерт. Сейчас их машину сопровождают к отделу милиции. Обвиняют в каком-то преступлении", - сообщает в Facebook Игорь Борисов.

Правозащитники из Бобруйска уточняют: задержанные - это Владимир Чабан, Эдуард и Юрий Гриневицкий, Евгений Габрелян, Алексей Колесников. Их под конвоем возвращают в Бобруйск.

В честь столетия Белорусской народной республики в десятках белорусских городов и местечек запланированы праздничные митинги, собрания, концерты и другие массовые мероприятия.

Местная власть дала разрешение на проведение массовых мероприятий в Гродно, Бресте, Гомеле, а также в других городах: Барановичах, Лиде, Слуцке, Солигорске, Кобрине. Празднование Дня Воли анонсировали в Глубоком и Шарковщине.

Правозащитники отмечают, что Госавтоинспекция Беларуси запланировала на 25 марта проведение специальной операции "Фильтр" с не совсем понятной целью и задачами.

"Существует вероятность, что таким образом власть пытается остановить автотранспорт, на котором много региональных активистов добираются до Минска", - пишет "Вясна".

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