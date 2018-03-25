Тысячи хорватов вышли на протест против "третьего пола"
25 марта, 2018, 12:37
В субботу, 24 марта, тысячи людей протестовали в Загребе против ратификации Хорватией Стамбульской конвенции, направленной против насилия над женщинами
Об этом сообщает DW.
Участники демонстрации выступают за "традиционные семейные ценности" и считают, что Стамбульская конвенция приведет к введению "третьего пола", признанию однополых браков и прав трансгендеров.
Организация Хорватия против Стамбульской конвенции, которая состоит в основном из правых и католиков, заявила, что в акции приняли участие 70 тысяч человек. Полиция насчитала семь тысяч.
Правительство Хорватии 22 марта передало Стамбульскую конвенцию на ратификацию в парламент.
Стамбульскую конвенцию о борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием ратифицировали уже 27 стран. Украины среди них нет.
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