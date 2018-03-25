Ситуация с Савченко возникла из-за того, что после развала коалиции не состоялись перевыборы, - Безсмертный

25 марта, 2018, 21:07

2 года назад, когда в Верховной Раде прекратила существование правящая коалиция, следовало провести внеочередные парламентские выборы

Об этом экс-вице-премьер-министр Роман Бессмертный заявил в эфире программы "Вердикт" с Сергеем Руденко на телеканале Эспрессо.TV.

Зато, отметил он, из-за невозможности выхода из затяжного парламентского кризиса политическим путем начинают разыгрываться криминальные сценарии, подобные действиям Надежды Савченко, когда определенные лица стараюсь применить силу.

"В момент, когда парламенту надо было идти на выборы, этого не произошло. Поэтому как альтернатива появляется заговор. Мол, если не выходят выборы, мы будем искать другие способы. А таких способов, кроме выборов, есть еще 2: это или формировать масонскую ложу и изнутри захватывать (власть, - ред.), или переворот. Четвертого не придумано", - пояснил он.

Именно поэтому, подчеркнул Безсмертный, если следователи не смогут навести на суде убедительных доказательств вины Савченко "это будет катастрофой спецслужб".