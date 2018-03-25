Стало известно, сколько белорусов пришло на концерт к 100-летию БНР
25 марта, 2018, 20:22
В центре Минска около 50 тыс. человек приняли участие в праздничном концерте посвященном 100-й годовщине провозглашения независимости Белорусской Народной Республики (БНР)
Об этом сообщает белорусская служба Радио Свобода.
"Вместе с тем десятки людей задержаны в течение дня в различных городах Беларуси, в том числе тех, кто выходил на праздничный концерт с (национальной, - ред.) символикой", - говорится в сообщении.
- Напомним, концерт в Минске был официально разрешен режимом Лукашенко.
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