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Сейчас достаточно лекарств и средств диагностики туберкулеза, - Супрун

Трансформация противотуберкулезной службы - единственный шанс Украины преодолеть заболеваемость туберкулезом

Об этом заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

"С 2017 года в 2,5 раза увеличено государственное финансирование мероприятий против туберкулеза. В бюджете на программу борьбы с болезнью предусмотрено около 650 миллионов гривен. Благодаря этому сегодня в полном объеме доступны все препараты и расходные материалы для диагностики и лечения пациентов. В заведениях по всей Украине достаточно вакцины БЦЖ для детей", - отметила Супрун.

Однако иметь лекарства и вакцины недостаточно, добавила она.

"Нужно также обновить методы оказания помощи. Как это делают во всем цивилизованном мире. Международный опыт показал, что длительная госпитализация пациентов - причина образования у них устойчивых к лекарствам форм болезни. Нужно лечить пациента, а не удерживать в здании. Поэтому делаем изменения на первичке, чтобы пациенты, которые не несут угрозу инфицирования для окружающих, проходили лечение амбулаторно", - говорится в сообщении.

Также планируется усиление ранней диагностики.

"Мы не должны ждать, пока пациент придет на флюорографию и она обнаружит уже развитую форму болезни. Нужно опережать последствия туберкулеза еще до того, как болезнь начала проявляться. Мы хотим, чтобы у каждого семейного врача была скрининг-анкета, по которой он будет определять, находится ли пациент в группе риска. Если так, направлять его на дополнительное обследование. Анализ мокроты - современный метод диагностики, который позволяет определить возбудителя болезни в организме за два часа и при необходимости сразу начать лечение", - утверждает Супрун.

В планах - продолжение взаимодействия с экспертами, международными партнерами и общественными организациями, чтобы внедрить современные и эффективные методы борьбы с туберкулезом.

 
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