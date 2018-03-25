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Российские каналы через Британию транслируют пропаганду в Европе, – СМИ

Российские телеканалы используют Британию как хаб для распространения в Европе кремлевской пропаганды

Об этом сообщает The Telegraph.

Речь идет о двух телеканалах, которые транслируют программы из России в бывших странах СССР, используя лицензии британского регулятора Ofcom. Каналы зарегистрированы в офисах в центре Лондона.

Как отмечается, речь идет о каналах НТВ и REN TV.

Эфиры этих каналов вызывают серьезные опасения у британских союзников в странах-соседях России. По словам одного высокопоставленных дипломатов, речь идет о "мощной кампании дезинформации", которая подобна усилиям Кремля после финансирования сепаратистских группировок в Восточной Украине, в очевидной попытке спровоцировать волнения среди русскоязычного меньшинства.

Один из каналов в течение последних шести лет был признан виновным в нарушении правил Ofcom восемь раз, но продолжает работать, используя свою британскую лицензию.

Среди нарушений: призывы зрителей подписать петицию о референдуме за изменение Конституции Латвии, а также ошибочное утверждение, что эти действия одобряет Латвийская избирательная комиссия; трансляция комментариев российского политика Владимира Жириновского, который заявлял, что Россия должна сжечь Киев.

Посол Латвии в Британии Байба Браже говорит, что британский регулятор должен делать больше для борьбы с этими каналами. По ее словам, Ofcom проверяет лицензию Russia Today, которая транслирует передачи в Британии, однако выпускает каналы, которые используют британские лицензии для распространения "чистой пропаганды" в Европе, но не активны в Британии.

Правила ЕС позволяют каналам, зарегистрированным в одном из государств-членов, транслировать передачи в других государствах-членах. Регулятор страны происхождения, в данном случае – Британии – отвечает за контроль над вещателями, зарегистрированными в стране, независимо от того, где транслируются передачи. 400 из 1200 каналов, которые имеют британские лицензии, не транслируют свои передачи в этой стране.

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