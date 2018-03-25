Разрыв экономических отношений с Россией сделает Украину сильнее – Гройсман
25 марта, 2018, 14:58
Решение правительства о разрыве программы экономического сотрудничества с РФ пойдет на пользу Украине, сбалансирует экспортную политику и в итоге сделает Украину сильнее
Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман, передает Правительственный Портал.
"Именно Россия сделала неприемлемые шаги - война на Донбассе, экономическое давление. Поэтому мы были вынуждены принять такое решение", - сказал Гройсман.
"Наш экспорт в Европу и Азию растет. Мы благодаря разрыву становимся только сильнее", - добавил он.
При этом премьер-министр подчеркнул, что сегодня надо строить производство в Украине, развивать собственный продукт.
"Я рад, что мы отвязались от зависимости от России. Имеем огромный свой потенциал", - добавил он.
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