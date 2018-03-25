Разрыв экономических отношений с Россией сделает Украину сильнее – Гройсман

25 марта, 2018, 14:58

Решение правительства о разрыве программы экономического сотрудничества с РФ пойдет на пользу Украине, сбалансирует экспортную политику и в итоге сделает Украину сильнее

Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман, передает Правительственный Портал.

"Именно Россия сделала неприемлемые шаги - война на Донбассе, экономическое давление. Поэтому мы были вынуждены принять такое решение", - сказал Гройсман.

"Наш экспорт в Европу и Азию растет. Мы благодаря разрыву становимся только сильнее", - добавил он.

При этом премьер-министр подчеркнул, что сегодня надо строить производство в Украине, развивать собственный продукт.

"Я рад, что мы отвязались от зависимости от России. Имеем огромный свой потенциал", - добавил он.