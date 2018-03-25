Пучдемон избежал ареста в Финляндии и вернулся в Бельгию

25 марта, 2018, 08:54

Лидер каталонских сепаратистов Карлес Пучдемон покинул Финляндию до того, как финская власть успела задержать его по выписанному в Испании ордеру

Об этом пишет BBC.

О том, что Пучдемон покинул Хельсинки и вернулся в Бельгию, сообщил финский парламентарий Микко Карна.

Тем временем финская газета Helsingin Sanomat цитирует представителя финского бюро расследований, который говорит, что его структуре неизвестно, где находится Пучдемон.

Как сообщалось, Верховный суд Испании выдал международные ордера на арест шести каталонских политиков-беглецов, в том числе на арест бывшего главы региона Карлеса Пучдемона, на следующий день после его приезда в Хельсинки.

В тот же день полиция Финляндии подтвердила, что получила от испанских властей запрос на экстрадицию Пучдемона, сообщила об этом в прокуратуру и обменивается информацией с испанскими властями.

Как известно, Карлес Пучдемон с октября 2017 года живет в Бельгии в связи с открытыми против него уголовными делами в Испании.

Испанский суд добивался экстрадиции Пучдемона из Брюсселя в прошлом году, но позднее отменил ордер на фоне опасений, что Бельгия может выдать его Испании, но ограничить тяжесть преступлений, в которых его можно будет обвинить.

Членов правительства Каталонии обвиняют в мятеже, восстании против правительства, хищении государственных средств и других преступлениях.