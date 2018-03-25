Пожар в ТРЦ в Кемерово до сих пор не потушили. Противопожарная сигнализация не сработала, 35 человек пропали без вести

25 марта, 2018, 22:12

Местонахождение 35 человек, которых не могут найти родственники, выясняют в Кемерово (Россия), где уже несколько часов тушат большой пожар в торговом центре, сообщил первый заместитель начальника ГУ МЧС в регионе Евгений Дедюхин

Об этом сообщает Интерфакс.

"Сейчас мы считаем, что они бесследно пропали", - сказал он.

Он отметил, что в левом крыле здания, где располагались кинотеатры, локализовать пожар пока не удается, продолжается тушение. В правой части здания пожар локализован, там проводят дымоудаление. Личный состав для разбора завалов туда пока не допускается.

У горящего торгового центра собрались несколько десятков родственников погибших, пострадавших и пропавших без вести, которые требуют прибытия на место мэра города. Также они требуют ответа от власти, почему не работала сигнализация и хотят, чтобы им рассказали о ходе спасательных работ.

Согласно последним данным Следственного комитета, в результате пожара погибли пять человек - три женщины, ребенок и мужчина. За медицинской помощью обратились 32 человека, 30 из них госпитализированы.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в центре Кемерова возник в воскресенье днем. Огонь не удается потушить до сих пор. В Кемеровской области введен режим чрезвычайной ситуации.

Вероятно, очаг возгорания - в одном из кинозалов, заявил первый заместитель губернатора Кемеровской области Владимир Чернов, который находится на месте происшествия.

В то же время очевидцы сообщили, что пожар начался на детской игровой площадке, расположенной на 4-м этаже торгового центра.

Также есть информация, что пожарная сигнализация не сработала, и людей из кинотеатра выводили контролеры.