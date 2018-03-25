Посольство РФ обвинило Лондон в разработке химоружия в лаборатории Портон-Дауна

25 марта, 2018, 10:03

Пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне объявил, что заявление главы секретной лаборатории министерства обороны Великобритании в Портон-Дауне подтверждает разработку на этом объекте ядовитых веществ

Об этом он сообщил журналистам в субботу, передает "ТАСС".

Комментируя слова Гэри Эйткенхеда о том, что в лаборатории действуют строгие меры контроля, которые не позволяют "почему-то просочиться за пределы четырех стен объекта", сотрудник дипломатического представительства сказал: "Британская сторона фактически подтвердила, что на этом секретном объекте ведутся разработка и изучение новых компонентов боевых отравляющих веществ".

"Примечательно, что Эйткенхед не стал отрицать и наличие запасов химического оружия, включая, видимо, и вещество А-234, которое, по официальным заявлениям британской стороны, было использовано при отравлении семьи Скрипаля и сержанта Ника Бейли", - добавил он.

Пресс-секретарь российского посольства сказал, что о наличии таких образцов 19 марта намекнул и министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

"Эти заявления не оставляют нам выбора, кроме как с новой силой требовать предоставления полной информации о ходе расследования, а также раскрытия программы по производству боевых отравляющих веществ в Портон-Дауне", - сказал российский дипломат.

Напомним, именно эксперты военной лаборатории в Портон-Дауне установили, что семья Скрипалей была отравлена нервно-паралитическим веществом "Новичок". Британия утверждает, что это токсичное вещество разработано в России.

Ранее Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что вместо объяснений в деле отравления Сергея Скрипаля Россия проводит кампанию по дезинформации, и обнародовало перечень российских фейков.

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