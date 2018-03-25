Полиция Киева сообщила о задержании серийного квартирного вора
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.
В Подольское управление полиции обратилась женщина, которая сообщила об ограблении квартиры. Вор взломал замки входной двери и забрал технику, золотые и серебряные украшения.
Следователи выяснили, что к краже причастен 33-летний местный житель, ранее судимый за имущественные преступления. Его вычислили и задержали. Сообщается, что во время допроса он признался в семи аналогичных преступлениях.
Ему объявили о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 185 (кража), по которой ему грозит до шести лет лишения свободы.
Недавно полиция задержала подозреваемого в ограблении квартиры сотрудника посольства Франции. В прошлом году полиция Киева рассказала, квартиры в каких районах обворовывают чаще.
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