Полиция Киева сообщила о задержании серийного квартирного вора

25 марта, 2018, 12:54

В Киеве задержали мужчину, которого подозревают в ограблении семи квартир

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

В Подольское управление полиции обратилась женщина, которая сообщила об ограблении квартиры. Вор взломал замки входной двери и забрал технику, золотые и серебряные украшения.

Следователи выяснили, что к краже причастен 33-летний местный житель, ранее судимый за имущественные преступления. Его вычислили и задержали. Сообщается, что во время допроса он признался в семи аналогичных преступлениях.

Ему объявили о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 185 (кража), по которой ему грозит до шести лет лишения свободы.

Недавно полиция задержала подозреваемого в ограблении квартиры сотрудника посольства Франции. В прошлом году полиция Киева рассказала, квартиры в каких районах обворовывают чаще.