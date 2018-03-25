 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Полиция Киева сообщила о задержании серийного квартирного вора

В Киеве задержали мужчину, которого подозревают в ограблении семи квартир

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

В Подольское управление полиции обратилась женщина, которая сообщила об ограблении квартиры. Вор взломал замки входной двери и забрал технику, золотые и серебряные украшения.

Следователи выяснили, что к краже причастен 33-летний местный житель, ранее судимый за имущественные преступления. Его вычислили и задержали. Сообщается, что во время допроса он признался в семи аналогичных преступлениях.

Ему объявили о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 185 (кража), по которой ему грозит до шести лет лишения свободы.

Недавно полиция задержала подозреваемого в ограблении квартиры сотрудника посольства Франции. В прошлом году полиция Киева рассказала, квартиры в каких районах обворовывают чаще.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 марта, 2018 воскресенье

24 марта, 2018 суббота

больше новостей

25 марта, 2018 воскресенье

24 марта, 2018 суббота

23 марта, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать