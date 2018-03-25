Общественный совет добропорядочности прекращает участие в отборе судей

25 марта, 2018, 21:17

В понедельник, 26 марта 2018 года, в 11.00, Общественный совет добропорядочности проведет брифинг, где официально заявит о своем выходе из процесса квалификационного оценивания судей и озвучит причины такого решения

Мероприятие состоится в Украинском кризисном медиацентре по адресу ул. Крещатик, 2, Украинский дом, сообщается на официальном сайте Совета.

"Меньше, чем за год Высшая квалификационная комиссия судей Украины хочет переаттестовать более 5 тыс. судей. 23 марта одна из коллегий ВККС за полтора часа успела провести собеседования с 9 судьями.

Это лишь подтверждает, что квалификационное оценивание - конвейер, единственная цель которого - сохранить судьям должности и отчитаться об "успешном завершении" реформы.

Как следствие, уже в “реформированных” судах окажутся и судьи Майдана, и судьи, которые часто посещают оккупированные территории, что угрожает национальной безопасности страны, и судьи, доходы которых не соответствуют задекларированным доходам, и судьи, которые причастны к принятию своевольных решений, которые стали предметом рассмотрения ЕСПЧ", - говорится в сообщении.

В Общественном совете уверены, что на судейском конвейере ВККС устраивает судьям "псевдопроверку их профессионального уровня и добропорядочности".

"Нарушая закон и Конституцию, ВККС сделала все для того, чтобы общественность не смогла помешать этому конвейеру. Более того, своими решениями Комиссия дала зеленый свет всем судьям, которые принимали решения против участников Революции Достоинства", - заявляют там.

Поэтому чтобы власть, "расхваливая достижения судебной реформы" перед украинцами и международными организациями в очередной раз не использовала общественность, "Общественный совет добропорядочности решил прекратить свое участие в квазипроцессе очистки судейского корпуса".

Участие в завтрашнем брифинге примут все члены Общественного совета добропорядочности.