Общественный совет добропорядочности прекращает участие в отборе судей
Мероприятие состоится в Украинском кризисном медиацентре по адресу ул. Крещатик, 2, Украинский дом, сообщается на официальном сайте Совета.
"Меньше, чем за год Высшая квалификационная комиссия судей Украины хочет переаттестовать более 5 тыс. судей. 23 марта одна из коллегий ВККС за полтора часа успела провести собеседования с 9 судьями.
Это лишь подтверждает, что квалификационное оценивание - конвейер, единственная цель которого - сохранить судьям должности и отчитаться об "успешном завершении" реформы.
Как следствие, уже в “реформированных” судах окажутся и судьи Майдана, и судьи, которые часто посещают оккупированные территории, что угрожает национальной безопасности страны, и судьи, доходы которых не соответствуют задекларированным доходам, и судьи, которые причастны к принятию своевольных решений, которые стали предметом рассмотрения ЕСПЧ", - говорится в сообщении.
В Общественном совете уверены, что на судейском конвейере ВККС устраивает судьям "псевдопроверку их профессионального уровня и добропорядочности".
"Нарушая закон и Конституцию, ВККС сделала все для того, чтобы общественность не смогла помешать этому конвейеру. Более того, своими решениями Комиссия дала зеленый свет всем судьям, которые принимали решения против участников Революции Достоинства", - заявляют там.
Поэтому чтобы власть, "расхваливая достижения судебной реформы" перед украинцами и международными организациями в очередной раз не использовала общественность, "Общественный совет добропорядочности решил прекратить свое участие в квазипроцессе очистки судейского корпуса".
Участие в завтрашнем брифинге примут все члены Общественного совета добропорядочности.
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