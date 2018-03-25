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На марш за ограничение продажи оружия в Нью-Йорке вышло более 150 тысяч человек

На митинг за введение ограничений на ношение оружия в американском городе Нью-Йорк вышло более 150 тысяч человек

24 марта в США прошли массовые митинги за ограничение ношения оружия.

Дебаты о необходимости ужесточения контроля за оружием вспыхивают в США с новой силой после каждой трагедии, связанной с массовой стрельбой. Однако пока никаких заметных изменений в этой сфере так и не произошло.

Организаторы национальной акции уже заявили, что менее чем за два месяца им удалось собрать 3,8 миллиона долларов. Эти деньги пойдут на поддержку кандидатов, которые выступают за усиление контроля над оружием, на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс США, которые состоятся осенью.

Инициативу школьников публично поддержали многие знаменитости в США. Ожидается, что в субботней акции в Вашингтоне примут участие актер Джордж Клуни, певицы Ариана Гранде, Мили Сайрус и другие.

 

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