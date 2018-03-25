На Львовщине горел бывший коллегиум иезуитов
Об этом сообщает ZAXID.NET.
В субботу, 24 марта, в г. Хырив, что в Старосамборском районе Львовской области, около 14:00 возник пожар на ул. Б. Хмельницкого, 40 на территории бывшего коллегиума иезуитов с часовней, где в советские времена размещалась военная часть, а в последние годы действовал отель.
Пожар распространился на всю площадь крыши здания. Позже огонь распространился на нижние этажи.
По состоянию на 20:00 24 марта, по сообщению спасателей, пожар в недействующем оздоровительном комплексе удалось локализовать. В храме в результате пожара был уничтожен только купол.
Как отмечает издание, речь идет об оздоровительно-развлекательном комплексе "Лаяр Дворец", которій входит в Royal Hotels Group. По неподтвержденным данным, его владельцем является нардеп от БПП Андрей Лопушанский.
Комплекс построен в 1886 году и достроен в 1904 году в стиле неоренессанса, он является памятником архитектуры местного значения.
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