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На Львовщине горел бывший коллегиум иезуитов

В г. Хырив на Львовщине выгорело здание бывшего коллегиума иезуитов с часовней, где в последние годы действовала гостиница

Об этом сообщает ZAXID.NET.

В субботу, 24 марта, в г. Хырив, что в Старосамборском районе Львовской области, около 14:00 возник пожар на ул. Б. Хмельницкого, 40 на территории бывшего коллегиума иезуитов с часовней, где в советские времена размещалась военная часть, а в последние годы действовал отель.

Пожар распространился на всю площадь крыши здания. Позже огонь распространился на нижние этажи.

По состоянию на 20:00 24 марта, по сообщению спасателей, пожар в недействующем оздоровительном комплексе удалось локализовать. В храме в результате пожара был уничтожен только купол.

Как отмечает издание, речь идет об оздоровительно-развлекательном комплексе "Лаяр Дворец", которій входит в Royal Hotels Group. По неподтвержденным данным, его владельцем является нардеп от БПП Андрей Лопушанский.

Комплекс построен в 1886 году и достроен в 1904 году в стиле неоренессанса, он является памятником архитектуры местного значения.

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