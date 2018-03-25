На Дне Воли в Беларуси задержали Статкевича и еще десятки людей
Об этом сообщает Радио Свобода.
Сначала "для установления личности" задерживали людей с бело-красно-белыми флагами - такой флаг был государственным символом Беларуси в начале правления Александра Лукашенко. Затем начали грузить в автозаки и остальных. Задержанных отвезли в Советский РУВД Минска.
Задержан также лидер Белорусского национального конгресса Николай Статкевич. Он находится в Ленинском РУВД Минска.
По данным правозащитной организации Вясна, в общем задержаны до 50 человек, в том числе около 10 наблюдателей самой Вясна, а также четыре журналиста Белсат.
https://youtu.be/cQ9ViCXHUgE
25 марта в Беларуси проходит День воли - неофициальный праздник по поводу 100-летия независимости Беларуской народной республики, объявленного в 1918 году. В этом году впервые за время правления Лукашенко власти официально разрешили митинг и концерт в центре Минска. При этом накануне праздника милиция провела ряд превентивных задержаний оппозиции, а многих активистов задержала по дороге в Минск.
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