На Дне Воли в Беларуси задержали Статкевича и еще десятки людей

25 марта, 2018, 14:30

В Минске белорусский ОМОН задержал около 30-50 человек, которые собрались устроить шествие на площади Якуба Коласа в честь Дня независимости Беларуси

Об этом сообщает Радио Свобода.

Сначала "для установления личности" задерживали людей с бело-красно-белыми флагами - такой флаг был государственным символом Беларуси в начале правления Александра Лукашенко. Затем начали грузить в автозаки и остальных. Задержанных отвезли в Советский РУВД Минска.

Задержан также лидер Белорусского национального конгресса Николай Статкевич. Он находится в Ленинском РУВД Минска.

По данным правозащитной организации Вясна, в общем задержаны до 50 человек, в том числе около 10 наблюдателей самой Вясна, а также четыре журналиста Белсат.

https://youtu.be/cQ9ViCXHUgE

25 марта в Беларуси проходит День воли - неофициальный праздник по поводу 100-летия независимости Беларуской народной республики, объявленного в 1918 году. В этом году впервые за время правления Лукашенко власти официально разрешили митинг и концерт в центре Минска. При этом накануне праздника милиция провела ряд превентивных задержаний оппозиции, а многих активистов задержала по дороге в Минск.