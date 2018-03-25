Кличко собрался в президенты
Об этом он заявил в интервью немецкой газете Tagesspiegel.
"Я этого не исключаю, но прежде я должен преуспеть в Киеве и довести до конца то, что я обещал людям", - сказал Кличко.
По словам главы столицы Украины, бывшего чемпиона по боксу, в спорт он возвращаться не собирается, а хотел бы достичь чего-то большего.
"В боксе мне больше нечего доказывать, я уже все понял. Мою главную задачу гораздо сложнее выполнить, чем быть чемпионом мира в супертяжелом весе: против коррупции, против вызовов, борьбы с агрессией России и за достижение изменений для моей страны и моего города.
Будучи боксером, я бился три или четыре раза в год. Сейчас я борюсь 365 раз в год - каждый день похож на бой. И он учитывает те же факторы, что и в боксе: свобода, сила характера, вы должны поставить цель, а затем достичь ее. Даже в боксе не все зависит только от вас, но от вашей команды, тех, кто стоит рядом с вами и имеет те же ценности. Я твердо убежден, что мы можем это сделать. Потому что мы верим в себя, в наш город и в нашу страну. Для этого мы и боремся. И я знаю лучше всех: без боя победы нет ", - подчеркнул Кличко.
- Как заявил в эфире программы "Досье" с Сергеем Руденко на телеканале Еспресо.TV председатель движения "Хвиля", народный депутат Виктор Чумак, в президентских выборах 2019 от оппозиции примет участие единый согласованный кандидат, который будет определен благодаря праймериз. При этом он не исключил, что таким единым кандидатом может оказаться именно он.
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