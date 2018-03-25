 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Кличко собрался в президенты


фото: Xsport.ua
Городской голова столицы Украины Виталий Кличко может принять участие в выборах президента страны, которые должны состояться весной 2019 года

Об этом он заявил в интервью немецкой газете Tagesspiegel.

"Я этого не исключаю, но прежде я должен преуспеть в Киеве и довести до конца то, что я обещал людям", - сказал Кличко.

По словам главы столицы Украины, бывшего чемпиона по боксу, в спорт он возвращаться не собирается, а хотел бы достичь чего-то большего.

"В боксе мне больше нечего доказывать, я уже все понял. Мою главную задачу гораздо сложнее выполнить, чем быть чемпионом мира в супертяжелом весе: против коррупции, против вызовов, борьбы с агрессией России и за достижение изменений для моей страны и моего города.

Будучи боксером, я бился три или четыре раза в год. Сейчас я борюсь 365 раз в год - каждый день похож на бой. И он учитывает те же факторы, что и в боксе: свобода, сила характера, вы должны поставить цель, а затем достичь ее. Даже в боксе не все зависит только от вас, но от вашей команды, тех, кто стоит рядом с вами и имеет те же ценности. Я твердо убежден, что мы можем это сделать. Потому что мы верим в себя, в наш город и в нашу страну. Для этого мы и боремся. И я знаю лучше всех: без боя победы нет ", - подчеркнул Кличко.

  • Как заявил в эфире программы "Досье" с Сергеем Руденко на телеканале Еспресо.TV председатель движения "Хвиля", народный депутат Виктор Чумак, в президентских выборах 2019 от оппозиции примет участие единый согласованный кандидат, который будет определен благодаря праймериз. При этом он не исключил, что таким единым кандидатом может оказаться именно он.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 марта, 2018 воскресенье

больше новостей

25 марта, 2018 воскресенье

24 марта, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать