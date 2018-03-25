Кличко собрался в президенты

25 марта, 2018, 16:14

Городской голова столицы Украины Виталий Кличко может принять участие в выборах президента страны, которые должны состояться весной 2019 года

Об этом он заявил в интервью немецкой газете Tagesspiegel.

"Я этого не исключаю, но прежде я должен преуспеть в Киеве и довести до конца то, что я обещал людям", - сказал Кличко.

По словам главы столицы Украины, бывшего чемпиона по боксу, в спорт он возвращаться не собирается, а хотел бы достичь чего-то большего.

"В боксе мне больше нечего доказывать, я уже все понял. Мою главную задачу гораздо сложнее выполнить, чем быть чемпионом мира в супертяжелом весе: против коррупции, против вызовов, борьбы с агрессией России и за достижение изменений для моей страны и моего города.

Будучи боксером, я бился три или четыре раза в год. Сейчас я борюсь 365 раз в год - каждый день похож на бой. И он учитывает те же факторы, что и в боксе: свобода, сила характера, вы должны поставить цель, а затем достичь ее. Даже в боксе не все зависит только от вас, но от вашей команды, тех, кто стоит рядом с вами и имеет те же ценности. Я твердо убежден, что мы можем это сделать. Потому что мы верим в себя, в наш город и в нашу страну. Для этого мы и боремся. И я знаю лучше всех: без боя победы нет ", - подчеркнул Кличко.