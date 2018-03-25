 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Кличко не исключает участия в выборах президента Украины

Мэр Киева Виталий Кличко не исключает выдвижения своей кандидатуры на пост президента Украины в 2019 году

Об этом он заявил немецкой газете Tagesspiegel в интервью, которое публикуется в воскресенье, пишет DW.com.

"Я этого не исключаю, однако перед этим я должен достичь успеха в Киеве и довести до конца то, что я обещал людям", - сказал Кличко.

Кроме этого, Кличко предостерег страны Запада от отмены санкций против Москвы.

"Санкции - один из важнейших методов против агрессивной российской политики, и они работают", - заявил политик.

"Пока Россия не изменит свою политику, санкции нужно, скорее, усиливать", - добавил Кличко.

Мэр Киева также заявил, что газопровод "Северный поток-2" принесет Украине серьезный вред. По его мнению, газопровод отвечает интересам не Евросоюза, а в первую очередь России.

Как известно, в 2014 году Кличко снял свою кандидатуру на пост президента Украины в пользу Петра Порошенко.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 марта, 2018 воскресенье

24 марта, 2018 суббота

больше новостей

25 марта, 2018 воскресенье

24 марта, 2018 суббота

23 марта, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать