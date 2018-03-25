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Капитализация Facebook за неделю сократилась на 58 миллиардов долларов

Стоимость одной акции компании Facebook на американском фондовом рынке снизилась на 18 долларов

Об этом стало известно в ночь на субботу после окончания торгов на фондовой бирже Нью-Йорка, пишет DW.com.

Стоимость одной акции компании на американском фондовом рынке упала с 177 долларов 1 цента в понедельник до 159 долларов 39 центов до закрытия в пятницу.

Инвесторы опасаются усиления внимания надзорных органов и оттока пользователей, считает ведущий аналитик Pivotal Research Брайан Уизер.

При первичном размещении акций в 2012 году рынок оценил социальную сеть в 104 млрд долларов. Благодаря постоянному притоку пользователей и доминированию на цифровом рынке рекламы стоимость одной акции выросла с начальных 38 долларов до 190 долларов в феврале 2018 года. Однако в ближайшие месяцы цена акции может упасть до 152 долларов, считает Уизер. Такой прогноз аналитик подготовил еще до скандала с утечкой данных.

С точки зрения рекламодателей, социальная сеть является "чудесным инструментом" благодаря "точности определения целевой аудитории" с помощью данных пользователей, считает основатель рекламного агентства M & C Saatchi Дэвид Кершоу.

Однако корпорации не хотят ассоциироваться с компанией, замеченной в сборе данных пользователей без их ведома, считает эксперт.

Генеральный директор компании Марк Цукерберг прокомментировал ситуацию и попытался убедить пользователей, что Facebook сделал самые важные шаги для защиты от повторения подобных ситуаций "несколько лет назад".

Однако основатель соцсети выступил с заявлением через несколько дней после обнародования информации об утечке данных, что сыграло против компании, считают эксперты.

В среду, 21 марта, размещение рекламы в Facebook приостановили Mozilla и Commerzbank. Позже официальные аккаунты своих компаний SpaceX и Tesla удалил также бизнесмен Илон Маск.

По мнению Кершоу, изменения в политике защиты данных Facebook с большей вероятностью пройдут через "угрозу потери средств от рекламы", чем в результате социальных кампаний #DeleteFacebook и #BoycottFacebook, запущенных пользователями.

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  • Напомним, скандал разразился после того, как стало известно, что британская компания по анализу данных Cambridge Analytica собрала в 2016 году данные профилей 50 млн пользователей соцсети Facebook без их согласия для использования в избирательной кампании Дональда Трампа.
  • Правления британской консалтинговой компании Cambridge Analytica отстранило генерального директора Александра Никса.
  • Марк Цукерберг признал, что компания "допустила ошибку".
  • Европейский парламент и правительство Германии также попросили Цукерберга предоставить объяснения в связи с ситуацией со злоупотреблением персональными данными, к которым прибегла компания Cambridge Analytica.
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