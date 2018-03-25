Кандидатам в президенты пока рано заявлять о себе. Это фальстарт, - Безсмертный
Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт" с Сергеем Руденко на телеканале Еспресо.TV.
"Ранняя заявка Савченко выведет ее из круга претендентов, ранняя заявка Кличко выведет его из круга претендентов... На пороге избирательной кампании появятся кандидаты совсем другие, они не будут сейчас заявлять о себе, потому что они понимают, что это фальстарт", - пояснил он свою точку зрения.
При этом Безсмертный скептически оценивает президентские шансы как подозреваемой в терроризме Надежды Савченко, так и городского головы Киева Виталия Кличко.
"Если Савченко может быть кандидатом, то почему не может быть Кличко? Но логика таких кандидатов Савченко - Кличко - пишите дальше, она доведет нас до цугундера. Имея асболютно дряхлую модель (выборов, - ред.), которая бы гарантировала постоянство демократии, мы можем попасть в ситуацию, когда казус с Савченко породит то, чего мы больше всего не хотим", - добавил политик.
По его словам, Украина должна привлечь элементы избирательной системы Соединенных Штатов, которая "имеет стабилизаторы, минимизирующие субъективный фактор и выводящие ситуацию на государственный интерес".
"Я хочу обратиться к избирателям: бойтесь больше неталантливых кандидатов с инициативой", - подчеркнул Бессмертный.
- Как уже сообщалось, на прошлой неделе нардеп Надежда Савченко выразила готовность зарегистрироваться кандидатом в президенты.
- С аналогичным заявлением выступил Кличко.
- Кроме того, в эфире программы "Досье" с Сергеем Руденко на телеканале Еспресо.TV председатель движения "Хвиля", народный депутат Виктор Чумак, заявил, что в президентских выборах 2019 года от оппозиции будет принимать участие единый согласованный кандидат, которого будет определен благодаря праймериз. При этом он не исключил, что таким единым кандидатом может оказаться именно он.
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