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К 2100 году в Африке вымрет половина видов животных, - доклад ООН

Эксперты ООН опубликовали доклад, согласно которому биоразнообразие в мире существенно сократится уже к 2050 году

Об этом сообщается на сайте IPBES, Межправительственной платформы по биоразнообразию.

В докладе освещаются угрозы экосистемам таких регионов, как Европа, Северная и Южная Америки, Африка, Центральная Азия и Азиатско-Тихоокеанский регион. Главная проблема для биоразнообразия изменение климата.

В Юго-Восточной Азии к 2050 году исчезнет до 90% кораллов, даже если удастся замедлить глобальное потепление. К 2048 года в регионе не останется рыбных ресурсов, если промышленный лов будет продолжаться в таком же темпе.

К 2100 году, по мнению экспертов, в Африке могут исчезнуть более половины видов птиц и животных. Высыхание африканских озер приведет также к исчезновению многих видов растений. Ситуация ухудшится в связи с ростом населения континента, которое к 2050 году увеличится с 1,25 миллиарда до 2,5 миллиарда человек.

Ученые отмечают, что со времени открытия Америки разнообразие видов в регионе сократилась на 31%. К 2050 году эта цифра достигнет 40%. Исчезновение многих биологических видов отразится на коренных народах. Более 60% языков и культур Америки грозит вымирание.

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