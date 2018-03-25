ЕС требует от Facebook объяснений относительно утечки данных пользователей
Об этом заявила еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова в интервью изданию Bild am Sonntag, передает Deutsche Welle.
"Я требую от Facebook дальнейших объяснений, например, в какой степени это коснулось европейских пользователей", - заявила она.
По ее словам, "это злоупотребление данными 50 миллионов пользователей Facebook является абсолютно неприемлемым".
Юров также подчеркнула, что правительство и ответственные ведомства США заверили ЕС, что они "воспринимают все обвинения крайне серьезно и работают над подготовкой необходимых мер".
"Этот скандал должен стать сигналом для всех нас. То, как мы обращаемся с собственными личными данными, может иметь масштабные последствия. В конце концов, речь идет о основах нашей демократии", - заявила Юрова.
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- Напомним, скандал разразился после того, как стало известно, что британская компания по анализу данных Cambridge Analytica собрала в 2016 году данные профилей 50 млн пользователей соцсети Facebook без их согласия для использования в избирательной кампании Дональда Трампа.
- Правление британской консалтинговой компании Cambridge Analytica отстранило генерального директора Александра Никса.
- Марк Цукерберг признал, что компания "допустила ошибку".
- Европейский парламент и правительство Германии также попросили Цукерберга предоставить объяснения в связи с ситуацией со злоупотреблением персональными данными, к которым прибегла компания Cambridge Analytica.
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