ЕС требует от Facebook объяснений относительно утечки данных пользователей

25 марта, 2018, 12:01

Европейский Союз требует от социальной сети Facebook объяснений в связи со скандалом вокруг утечки данных с личной информацией десятков миллионов пользователей

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова в интервью изданию Bild am Sonntag, передает Deutsche Welle.

"Я требую от Facebook дальнейших объяснений, например, в какой степени это коснулось европейских пользователей", - заявила она.

По ее словам, "это злоупотребление данными 50 миллионов пользователей Facebook является абсолютно неприемлемым".

Юров также подчеркнула, что правительство и ответственные ведомства США заверили ЕС, что они "воспринимают все обвинения крайне серьезно и работают над подготовкой необходимых мер".

"Этот скандал должен стать сигналом для всех нас. То, как мы обращаемся с собственными личными данными, может иметь масштабные последствия. В конце концов, речь идет о основах нашей демократии", - заявила Юрова.

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