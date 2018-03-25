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Экс-главу патрульной полиции Харькова задержали за пьяное вождение в Киеве, – СМИ

В Киеве после преследования задержали бывшего главу харьковской патрульной полиции Евгения Мельника, который находился в нетрезвом состоянии за рулем

Об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook.

По данным издания, возле ТРЦ Lavina автомобиль Mitsubishi Lancer проехал на запрещающий сигнал светофора, за что за ним началось преследование. Остановили его на улице Рубежовской.

"Сразу после остановки автомобиля водитель попытался скрыться. Когда задержали, господин совершал сопротивление, не выполнял законные требования полицейского, а затем ударил его в лицо (нападение на сотрудника полиции при исполнении служебных обязанностей зафиксировала следственно-оперативная группа)", - говорится в сообщении.

"Киев оперативный" отмечает, что у водителя были признаки алкогольного опьянения. Проходить тест на месте (на приборе "Драгер" отказался и поехал к врачу-наркологу.

Отмечается, что на Мельника в 2014 году уже составляли протокол за вождение в состоянии опьянения.

Как видно на видео, задержанный подтверждает, что он Мельник Евгений Александрович, 1.07.1989 г.р. Однако он отрицает, что находился за рулем автомобиля.

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