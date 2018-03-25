44 страны Африки договорились о зоне свободной торговли

25 марта, 2018, 16:55

В Руанде состоялся саммит Африканского союза

На нем президент принимающей страны призвал завершить переговоры о создании зоны свободной торговли, которые начались еще в 2015 году, передает NTD.

Сначала соглашение должно было распространяться на 55 стран. Однако по результатам встречи свою готовность присоединиться к торговому блоку выразили 44 государства.

Они взяли на себя обязательства создать беспошлинную зону за полтора года.