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44 страны Африки договорились о зоне свободной торговли

В Руанде состоялся саммит Африканского союза

На нем президент принимающей страны призвал завершить переговоры о создании зоны свободной торговли, которые начались еще в 2015 году, передает NTD.

Сначала соглашение должно было распространяться на 55 стран. Однако по результатам встречи свою готовность присоединиться к торговому блоку выразили 44 государства.

Они взяли на себя обязательства создать беспошлинную зону за полтора года.

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