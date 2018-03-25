24 человека пострадали от взрыва на празднике весны в Пакистане
25 марта, 2018, 13:59
В окрестностях пакистанского города Дера-Исмаил-Хан неизвестные бросили гранату в толпу, собравшуюся на празднование фестиваля весны
Об этом сообщает Pakistan Today.
По данным издания, гранату бросили в сторону сцены, где находились чиновники. Взрыв вызвал панику и столпотворение.
В результате взрыва ранены 24 человека, в том числе несколько детей и двое сотрудников служб безопасности. Местные СМИ сообщают, что двое человек находятся в критическом состоянии.
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