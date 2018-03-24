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Испанский суд выдал международный ордер на арест Пучдемона

Верховный суд Испании сообщил, что выдал международные ордера на арест шести каталонских политиков-беглецов, в том числе на арест бывшего главы региона Карлеса Пучдемона

Об этом пишет Associated Press.

Суд приказал арестовать четырех бывших членов правительства Пучдемона и генерального секретаря "Республикаськои левой Каталонии" Марту Ровиру, которая сбежала из Испании в Швейцарию.

Испанский суд добивался экстрадиции Пучдемона из Брюсселя в прошлом году, но позже отменил ордер на фоне опасений, что Бельгия может выдать его Испании, но ограничить тяжесть преступлений, в которых его можно будет обвинить.

Сейчас Карлес Пучдемон находится в Финляндии в рамках своего турне по европейским странам, где он рассказывает о ситуации в Каталонии. Он уже посетил Данию и Швейцарию.

Полиция Финляндии сообщила, что получила от испанских властей запрос на экстрадицию Пучдемона, сообщила об этом прокуратуру и сейчас обменивается информацией с испанскими властями.

Как известно, Карлес Пучдемон с октября 2017 живет в Бельгии из-за открытых против него уголовных дел в Испании.

Членов правительства Каталонии обвиняют в мятеже, восстании против правительства, хищении государственных средств и других преступлениях.

  • Напомним, накануне столицу Каталонии всколыхнули массовые протесты из-за арестов лидеров сепаратистов. По данным полиции, пострадали более 20 человек.
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