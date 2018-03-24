Ислямов пригрозил устроить блокаду Керченского моста

24 марта, 2018, 23:01

Координатор товарной блокады Крыма Ленур Ислямов призывает применять санкционные меры к тем, кто будет попадать на территорию оккупированного полуострова на автомобилях через Керченский мост или, как его еще называют, "мост Ротенберга"

Об этом он заявил в комментарии порталу Обозреватель.

По мнению активиста, "эти люди ничем не будут отличаться от других лиц, которые пересекают границу нелегально".

"К ним должны применяться те же санкции, что и к артистам, которые незаконно посещают Крым", - заявил он.

На вопрос "будете ли Вы физически препятствовать движению", Ислямов ответил:

"Сначала мы не будем препятствовать, мы подождем и посмотрим, как будут работать санкции. И при необходимости подготовимся к следующим шагам".