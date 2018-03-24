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Ислямов пригрозил устроить блокаду Керченского моста

Координатор товарной блокады Крыма Ленур Ислямов призывает применять санкционные меры к тем, кто будет попадать на территорию оккупированного полуострова на автомобилях через Керченский мост или, как его еще называют, "мост Ротенберга"

Об этом он заявил в комментарии порталу Обозреватель.

По мнению активиста, "эти люди ничем не будут отличаться от других лиц, которые пересекают границу нелегально".

"К ним должны применяться те же санкции, что и к артистам, которые незаконно посещают Крым", - заявил он.

На вопрос "будете ли Вы физически препятствовать движению", Ислямов ответил:

"Сначала мы не будем препятствовать, мы подождем и посмотрим, как будут работать санкции. И при необходимости подготовимся к следующим шагам".

  • Ранее сообщалось, что Керченский мост могут открыть для автомобилистов после 9 мая.
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