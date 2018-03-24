Вулкан Этна сползает к морю, - ученые
Об этом сообщает BBC.
Такая скорость кажется незначительной, но исследования по вулканологии свидетельствуют, что движение по наклонной может привести к катастрофическим последствиям. По мнению британских исследователей, активность вулкана может вырасти.
"Пока нет причин для тревоги, но за этим процессом нужно следить, особенно если скорость движения увеличивается", - сказал руководитель исследования Джон Мюррей из Открытого университета.
Геологи поместили высокоточные GPS-станции по периметру крупнейшего вулкана Европы и фиксировали данные в течение 11 лет. Оказалось, что Этна движется в юго-восточном направлении, до города Джарре. Этому способствует слабая и податливая порода в основе вулкана.
Вулкан Этна извергался ровно год назад. В результате извержения пострадали по меньшей мере десять человек.
Читайте также
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-
-
-
Читайте также
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-
-