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Вулкан Этна сползает к морю, - ученые

Ученые из Открытого университета Великобритании установили, что весь массив вулкана Этна на острове Сицилия сползает к Средиземному морю со скоростью 14 мм в год

Об этом сообщает BBC.

Такая скорость кажется незначительной, но исследования по вулканологии свидетельствуют, что движение по наклонной может привести к катастрофическим последствиям. По мнению британских исследователей, активность вулкана может вырасти.

"Пока нет причин для тревоги, но за этим процессом нужно следить, особенно если скорость движения увеличивается", - сказал руководитель исследования Джон Мюррей из Открытого университета.

Геологи поместили высокоточные GPS-станции по периметру крупнейшего вулкана Европы и фиксировали данные в течение 11 лет. Оказалось, что Этна движется в юго-восточном направлении, до города Джарре. Этому способствует слабая и податливая порода в основе вулкана.

Вулкан Этна извергался ровно год назад. В результате извержения пострадали по меньшей мере десять человек.

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